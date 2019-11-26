الأربعاء.. "فدية بوركينية" و"الجحيم الأبيض" بأتيليه الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

يعرض نادي الفيلم التسجيلي باتيليه الإسكندرية الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي"

كل من الفيلم التسجيلي "فدية بوركينية" والذي تدور أحداثة حول المقاومة والكفـاح مـن أجـل السـيادة الغذائيـة في بوركينـا فاسـو، كما يتم عض فيلم "الجحيم الأبيض".

فيلم "الجحيم الأبيض"حصل علي جائزة لجنه التحكيم لأفضل فيلم قصير بمهرجان الإسماعلية السينمائى الدولى الـ21 وهو من تصوير وإخراج أحمد عاصم، محمود خالد، عمر شاش .

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و تدور أحداثه حول الانتقال إلى محافظة المنيا والتى يقع بها أكثر أماكن العمل خطورة ومميتة فى مصر و هى منطقة قاطعي الحجارة البيضاء بل وأن الموقع بأكمله يحتوى على الغبار الأبيض والذى بدوره يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الرئتين ، ويحول الأنسجة الطبيعية إلى تليف وعدم استطاعه التنفس، فهناك حوالي 300 كيلومتر مربع من محاجر الحجر الجيري وهى قطع جبل سطحية ويتم استخدام ماكينة الخشاشة وهى ماكينة خطيرة جدا لقطع الحجارة ويجب على من يستخدمها أن يؤمن جيدًا نفسه من عواقبها ، حيث يعاني 35000 عامل من حالة عمل قاسية، وكل ذلك مقابل مبلغ صغير للغاية لا يتجاوز 50 أو 100 ج في اليوم ، أي ما يعادل 3 دولارات بحد أقصى 4 دولارات.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي سامي حلمي .

يذكر أن نادي سينما الفيلم التسجيلي يقيمه المركز القومي للسينما الأربعاء الأخير من كل شهر تحت إشراف "أرميا واصف"، والدعوة عامة للجمهور.