بعد تخطيه حاجز المليار.. مخرج "جوكر" يكشف عن 10 صور من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

نشر المخرج الأمريكي "تود فيليبس"، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من كواليس فيلمه "joker"، الذي يحقق نجاحا كبيرا في أمريكا منذ صدوره في 3 أكتوبر الماضي، وتخطيه حاجز المليار دولار.

ويعد الفيلم أول عمل"للكبار فقط" يحقق هذه الإيرادات في تاريخ السينما الأمريكية.

وظهر في الصور الفنان خواكين فينيكس وأبطال الفيلم مع المخرج في كواليس التصوير.

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تقع أحداث الفيلم في عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة "آرثر فليك"، يجسده واكين فينيكس، ليثبت وجوده ككوميديان في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.

ويشارك خواكين فينيكس، البطولة، روبرت دي نيرو، مارك مارون، زازي بيتز وشيا ويجهام، إخراج تود فيليبس.

ونافس الفيلم في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي، بالعرض العالمي الأول له، 31 أغسطس الماضي، وسط 21 فيلمًا لكبار نجوم العالم على رأسهم المخرج الياباني هيروكازو كوريدا والإيطالي باولو سورينتينو، والمخرج الأمريكي ستيفن سودربيرج والفرنسي أوليفر أسايس، واستطاع الفيلم اقتناص جائزة أفضل فيلم.