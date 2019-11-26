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تراند اليوم : الكشف عن سر البكاء المتكرر للفنان فاروق الفيشاوي قبل وفاته...

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مازالت أصداء وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان تتردد في وسائل الإعلام.

وقالت الفنانة سمية الخشاب - زوجة الفيشاوي السابقة - إن الأخير كان يبكي بشكل متكرر قبل وفاته بسبب عدم تمكنه من رؤية حفيدته "لينا".

وقالت "سمية" في لقاء مع فضائية "النهار" المصرية: لينا حفيدتنا كانت بمثابة الحلم لفاروق الفيشاوي ، وحين دخلت حياته شعر وكأنه حقق جميع أحلامه وتغير للأفضل بعد قربها منه .

وأضافت: لما سافرت للخارج تغير فاروق للأسوأ ولم يعد هو فاروق الذي نعرفه ، وكان يتصل بها باكيا ويطلب رؤيتها ويقول لها (هموت أشوفك) لكن لم تستطع النزول إلى مصر بسبب دراستها في انجلترا.

وتابعت: أنا غاضبة منها بسبب هجومها على والدها في مواقع التواصل الاجتماعي لكن حين تعود إلى مصر سوف آخذها في حضني لأنني اشتقت لها جدا.

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