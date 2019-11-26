الخميس المقبل.. حفل غنائي للمطرب حسين الجسمي وماجد المهندس بموسم الرياض

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يستعد كل من المطرب حسين الجسمي، وماجد المهندس، ورابح صقر، وراشد الفارس، لإحياء حفلٍ غنائيٍ، الخميس المقبل.



ويأتي ذلك الحفل احتفالاً بـ"زعيم آسيا الهلال"، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

Advertisements

وتمكن فريق الهلال السعودي من الفوز بلقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أوراوا الياباني في النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "لا تجامل" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.