شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يستأنف تصوير العنكبوت بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أحمد السقا بعد أسبوع تصويرمشاهده فى فيلم "العنكبوت"، والتي تجمع بينه وبين النجمة منى زكى، لانتهائهم من تصوير المشاهد الخارجية سوياً.

ومن المفترض أن يعرض فيلم "العنبكوت"، في موسم إجازة منتصف العام المقبل، حسب الخطة التي يضعها المخرج أحمد نادر جلال وإذا لم يستطيع تجهيز الفيلم في هذا الموعد، سيكون عرض الفيلم في موسم عيد الفطرالمقبل.

وبدأ مخرج العمل أحمد نادر جلال في إجراء عمليات المونتاج بالتزامن مع تصويره، ويتابع السقا معه عمليات المونتاج والمكساج.

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فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

أحمد السقا تعاقد مؤخرا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على العديد من الأعمال الفنية، وكان قد أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامرمرسى تعاقده مع السقا وتقديم عدة أعمال سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة .