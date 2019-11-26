بعد فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بعد حصوله على جائزة "الأغنية الأكثر شعبية" في نيجيريا، عن أغنية "مافيا".



ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله رب العالمين، أول جائزة دولية في حياتي، جائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا، وأنا بهدي الجائزة دي ليكو، أنتو اللي تستحقوا هذه الجائزة، أنتوا أصحاب الفضل بعد ربنا، ثقة في الله نجاح، ثقة في الله دائما أكون عند حسن ظنكم".

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وكان الفنان محمد رمضان قد سافر إلى نيجيريا للمشاركة في الحفل، ونشر عدد كبير من الصور له، عبر حسابه على إنستجرام، مؤكدا أن البلد خطفت قلبه.

ونشر رمضان عبر خاصية "الاستوري" بحسابه على "إنستجرام"، مجموعة صور له وفيديوهات لبعض النيجيريين وهم يرقصون على أغنية مافيا.

يذكر أن محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، من إنتاج شركة سينرجى، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي وهو من إخراج محمد سامي.