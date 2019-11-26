- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره والان مع التفاصيل
بعد فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بعد حصوله على جائزة "الأغنية الأكثر شعبية" في نيجيريا، عن أغنية "مافيا".
ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله رب العالمين، أول جائزة دولية في حياتي، جائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا، وأنا بهدي الجائزة دي ليكو، أنتو اللي تستحقوا هذه الجائزة، أنتوا أصحاب الفضل بعد ربنا، ثقة في الله نجاح، ثقة في الله دائما أكون عند حسن ظنكم".
وكان الفنان محمد رمضان قد سافر إلى نيجيريا للمشاركة في الحفل، ونشر عدد كبير من الصور له، عبر حسابه على إنستجرام، مؤكدا أن البلد خطفت قلبه.
ونشر رمضان عبر خاصية "الاستوري" بحسابه على "إنستجرام"، مجموعة صور له وفيديوهات لبعض النيجيريين وهم يرقصون على أغنية مافيا.
يذكر أن محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، من إنتاج شركة سينرجى، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي وهو من إخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.