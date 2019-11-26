حلا شيحة بطلة فيلم تامر حسني الجديد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تلعب الفنانة حلا شيحة دور البطولة بفيلمٍ جديد أمام الفنان تامر حسني الذي تجتمع به لأول مرة بعملٍ سينمائي.

حيث ستلعب دوراً رئيسياً بفيلم "مش أنا" الذي اعتذرت عنه الفنانة مي عز الدين مؤخراً. علماً أن القصة من سيناريو وتأليف تامر حسني وإنتاج "سينرجي"،والإخراج لسارة وفيق.

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