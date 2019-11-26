"منارة وطن" ينطلق في الشارقة بعروضٍ مسرحية وورش ثقافية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ينطلق اليوم حفل "منارة وطن" الذي تنظمه "ناشئة الشارقة"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. وذلك على مدى يومين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار "من ناشئة الشارقة إلى العالم".

ويهدف الحفل، إلى إبراز مواهب الشباب واليافعين المنتسبين لمختلف مراكز "ناشئة الشارقة" في المجالات التي عملت المؤسسة على اكتشافها وتنميتها من خلال برامجها المتنوعة، والاحتفاء بإنجازاتهم وعرضها أمام أقرانهم وأسرهم وأفراد المجتمع.

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ويتضمن الحفل "أوبريتاَ" غنائياَ استعراضياً من أداء الناشئة يسلط الضوء على إنجازاتهم، وعرضاً لأول أوركسترا ناشئة في إمارة الشارقة من منتسبي المؤسسة، وعروض مسرحية تجسد فنون الإيماء، والعرائس، وخيال الظل، وأفلام سينمائية من صنع المنتسبين، ومعزوفات موسيقيّة فردية وجماعية، وعرض أبرز مواهب وإنجازات ناشئة الشارقة في العلوم والتكنولوجيا، والمهارات الحياتية، وريادة الأعمال، والفنون، والرياضة، والآداب واللغات.

ويتميز اليوم الثاني من الحدث، باستقباله طلبة المدارس وأولياء أمور المنتسبين وأفراد المجتمع جميعاً، حيث يقدّم المنتسبون ورشاً نوعية في مجالات مختلفة تسهم في نقل المعرفة إلى الأطفال والشباب الزوار، تشمل فن المانغا والماندالا، إضافة إلى ورش وعروض تتناول موضوعات علمية وتكنولوجية تتعلق بالبرمجة والروبوتات، والأنشطة الرياضية المتنوعة مثل تنس الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة القدم، والبلياردو.

وينظم الحفل جلسةً شبابية خاصة لأعضاء "شورى شباب الشارقة" في دورته السابعة تتناول محور الأمن. كما يقدم منتسبو ناشئة الشارقة في فعالية "شارع القراءة" نموذجاً لمكتبة بشرية يعرضون من خلالها أفكار العديد من الكتب التي تتعلق بمجالات التنمية الذاتية، والشخصيات التاريخية والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم والتكنولوجيا، في تلخيص موجز يشمل الفوائد المكتسبة من هذه الكتب.