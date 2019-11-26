عشرة حقائق عن مسلسل "Vikings"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يترقب الجمهور حول العالم انطلاق الموسم السادس والأخير من الدراما التاريخية Vikings، مع عرض الحلقتين الأولى والثانية في 5 ديسمبر 2019،



واستباقاً لإطلاقه، إليكم 10 معلومات وحقائق عن المسلسل لاقى تفاعلاً حول العالم:

1- مسلسل فايكنغز(Vikings) مستوحى من قصة راغنار لوثبروك، أحد أشهر أبطال الأساطير الاسكندنافية، والذي عُرِف بغزواته العنيفة على إنجلترا وفرنسا. وفي حين أثبتت الوثائق التاريخية حقيقة قصص أبنائه، ما زال الجدل دائراً حول ما إذا كان لوثبروك شخصية من الواقع. وتشير معظم الدراسات الأكاديمية الحديثة إلى أن معظم القصص المتعلقة به هي من نسج الخيال.

2- يعني اسم راغنار "حامي القلعة"، أما "لوثبورك" فتعني حرفياً السراويل ذا الشعر والتي ربما تشير إلى لباس الأرجل المصنوع من الفرو الذي كان علامة فارقة في لباس الفايكنغ

3- لم تعتمد الشعوب الإسكندنافية اسم "فايكنغ" كعرف أو هوية وطنية. وكان مفهوم الـ "فايكنغ" يشير إلى مهنتهم ويعني الغزاة العابرين للبحر أو الأشخاص الذين يمتهنون الغزو.

4- استخدم إينار سيلفيك، المؤلف الموسيقي النرويجي المشارك في المسلسل، أدوات موسيقية اسكندنافية قديمة لإضفاء طابع من الأصالة على أحداث المسلسل. ونذكر من بين هذه الآلات الـ "بوكيهورن" (المصنوع من قرن الماعز)؛ "تاغيلهاربا" (آلة موسيقية اسكندنافية مقوسة) و"لاير" (القيثارة الصغيرة).

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5- اسم بلدة "كاتيغات" الخيالية هو مزيج من كلمتين، ويشير إلى الممر الضيق الذي يفصل بين الدنمارك والسويد، وهو مستوحى من كلمتي "كات" (القطة) و"غات" (الحفرة أو البوابة) للإشارة إلى ممر ضيق للغاية يكاد يصعب حتى على القطط أن تعبره.

6- الممثلة جيني جاك، التي تلعب دور جوديث أم الملك ألفريد، هي أكبر بعشر سنوات فقط من الممثل فيرديا والش-بيلز الذي يقوم بدور ابنها.

7- بدأت فكرة فايكنغز كمسلسل قصير من تسع حلقات فقط، لكن النجاح النقدي والجماهيري الكبير الذي حققه أدى إلى تمديد حلقاته لتشمل عدة مواسم.

8- الألوان الحمراء والصفراء التي نجدها على أعلام ودروع هارالد فاينهير هي الألوان الملكية الرسمية للنرويج.

9- تم استخدام أربع لغات ميتة في المسلسل لتعريف المشاهدين بالأسلوب الذي كان الفايكنغز يتحدثون به. وتمت ترجمة مقاطع من السيناريو إلى الاسكندنافية القديمة، الأنجلو-سكسون، اللاتينية والفرنكية القديمة.

- تم تصوير معظم مشاهد المسلسل في مناطق طبيعية مميزة. وبالنسبة لفريق العمل، فقد كان الموقع المفضل للتصوير منطقة ويكلو كاونتي التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن دبلين.

هذا ويمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاهدة جميع حلقات الموسم الأخير من فايكنغز في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة، حصرياً على STARZPLAY لمشاهدة الفيديو حسب الطلب، ابتداءً من 5 ديسمبر 2019.