شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية " عبدالموجود ع الداون لود " على مسرح رومانس..الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حاليا أبطال مسرحية "عبدالموجود ع الداون لوود" إجراء عدد من البروفات استعدادًا لعرضها يوم الخميس المقبل على مسرح رومانس بوسط البلد.

المسرحية تأليف أيمن العوضي وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسي وأحمد سلامة وبرلنتي فؤاد والماسة منى السعيد سمسم شهاب جمال عبدالحميد أحمد زهران مصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى واخراج حسام الدين صلاح .

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تتناول أحداث المسرحية ما يواجهه المجتمع حاليا منها حروب الجيل الرابع التى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتشكيك فى مؤسساتها الوطنية الكبرى، وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس فى بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعى والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة وهى الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.