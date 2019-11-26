شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة تجمع خالد سليم مع الملحن عمرو الشاذلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم خالد سليم مع الملحن عمرو الشاذلي في أغنية سينجل جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهي من كلمات خالد فرناس، وتوزيع الموسيقي محمد مجدي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية في الفترة المقبلة حسبما أكد عمرو الشاذلي لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى يستعد خالد لتصوير دويتو جديد باللهجة العراقية مع الموزع والملحن العراقي حسام كامل، ومن المقرر تصويرها فيديو كليب في تركيا، لكن توقف بسبب بتصوير مسلسل بلا دليل.

النجم خالد سليم يعرض له حاليا مسلسل "بلا دليل" على قناة الـ CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة 11 مساء وعلى تطبيق WATCHiT، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم ودرة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.