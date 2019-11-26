محمد صبحي: ليس هناك مساواة بين المرأة والرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان محمد صبحي، إن هناك عدد كبير من الأعمال التي ناقشت قضية المرأة، والفكرة بها شمولية.

وعرض "صبحي" مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور"، والتي ناقش فيها قضية المرأة، وكيف تحصل على حقوقها في ظل نظرة الرجل والمجتمع لها، مساء أمس الاثنين، على مسرحه في مدينة سنبل.

وتابع في ندوة عقب العرض المسرحي، أن المونولوج الأخير في المسرحية يوضح أن الإنفعال ليس رسالة خطابية.

Advertisements

وعن المساواة بين الرجل والمرأة، قال صبحي: "مفيش حاجة اسمها مساواة بين الرجل والمرأة، فيه تكامل بينهما، المرأة تملك ما ليس في الرجل، والرجل يملك ما ليس في المرأة".

وأوضح أن الغناء في عام 1923، كان يحث المرأة على أن تشارك في تعديل الدستور، أما الآن فالإعلام ينفذ ما قدمه الأعداء من أفكار، فمثلًا اضرب المعلم، اضرب القدوة، اضرب المرأة وغيرها، وهذا كله يسقط المجتمع.

وتعرض مسرحية "أنا والنحلة والدبور" ضمن مهرجان المسرح للجميع، وهي من بطولة النجم محمد صبحي، سماح السعيد، عبدالرحيم حسن، وعدد من الوجوه الشابة.