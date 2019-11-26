محمد صبحي: الفن حاليًا يقدم أسوأ صورة للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان محمد صبحي، على هامش الندوة التي أقيمت عقب العرض المسرحي "أنا والنحلة والدبور"، إن الفن معول للبناء أو الهدم، والفن حاليًا يقدم أسوأ صورة للمرأة.
وتابع: "أخجل كثيرًا حينما أقابل أصدقاء عرب، وأشعر أن صورة المرأة المصرية التي يعرفونها من خلال النماذج الموجودة في السينما، إما عاهرة أو سيئة السمعة، أو غيرها".
وأكد أن المرأة في الحضارات القديمة كانت مثالًا يحتذى، ولكن الآن أصبح الأمر وكأنه يقلل من شأن الرجل أن تكون المرأة ناجحة، على الرغم من أن نجاح المرأة وتفوقها حتى على الرجل لا يقلل أبدًا من شأنه، فالمرأة هي التي تبني الأسرة والمجتمع.
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