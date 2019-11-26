3 ديسمبر..عساف يحيي حفلاً غنائيًا ويخصص عائده لذوي الاحتياجات الخاصة بفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد عساف، عن إحياءه حفلًا غنائيًا، يوم 3 ديسمبر المقبل، على مسرح الهلال الأحمر في البيرة، ويخصص عائده لصالح مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة بفلسطين.

وكتب عساف، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "أنت الأجمل..لنرسم معًا بسمة وبصيص من الأمل بتاريخ 3/12/2019 على مسرح الهلال الأحمر في البيرة، ويُرصد كامل عوائد هذا الحفل لصالح الأطفال مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين".

وكان محمد عساف، قد طرح عبر تطبيق الموسيقى أنغامي، أغنيته الجديدة "كرمالك أنت" من تتر مسلسل "عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص.

