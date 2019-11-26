مخرج "لما بنتولد" يدافع عن أمير عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دافع تامر عزت، مخرج فيلم "لما بنتولد" عن ظهور المطرب أمير عيد ضمن الأحداث بعد أن كان راويًا لها، موضحًا أنه أراد تحويل هذه الشخصية الملائكية إلى إنسان حقيقي قد يمر بأزمات.

وأضاف خلال الندوة التي أعقبت عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن عروض بانوراما السينما المصرية، أن الفيلم يدعو للاختيار والبحث عن السعادة الشخصية.

ولفت إلى أن الفيلم مختلف، مشيرًا إلى أن خلال عرض الفيلم في مهرجان قرطاج، أجمع الحضور على أنه فيلم مصري مختلف.

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وأشار إلى أن كل العاملين في الفيلم قرروا خفضوا أجورهم إيمانًا بالقصة، مضيفًا أن المنتج خاطر بأمواله، مشيرًا إلى أنهم أدخلوا بعض التغييرات على سيناريو الكاتبة الراحلة "نادين شمس" بما يتناسب مع التطور التكنولوجي، لأن الفيلم كتب قبل عدة سنوات.

من ناحيته، أوضح الفنان عمرو عابد أنه حرص لمدة 8 أشهر على التمارين الرياضية، ليظهر جسده بشكل مناسب للشخصية.

أما الفنان محمد حاتم، أكد أن الفيلم أخذ وقته في التحضير، بعد بروفات كثيرة ومكثفة على عكس السائد حاليًا في السينما.

ويعرض فيلم "لما بنتولد" حاليًا في دور العرض المصرية، بعد عرضه لأول مرة في مهرجان الجونة.