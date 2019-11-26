حسين الجسمي وماجد المهندس ورابح صقر في حفل واحد بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يستعد المطربون الإماراتي حسين الجسمي، والعراقي ماجد المهندس، والسعودي رابح صقر، ومواطنه راشد الفارس، الخميس المقبل، لإحياء حفل غنائي، في ليلة "زعيم آسيا الهلال"، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

وتستمر فعاليات موسم الرياض، الذي يعتبر الحدث الترفيهي الأضخم في المملكة، حتى نهاية يناير المقبل، ويضم مئات الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية، علاوة على عدد كبير من الحفلات الغنائية، يحييها أكبر فناني العالم من محليين وعرب وأجانب.

يذكر أن، آخر أعمال الجسمي، "لا تجامل" التي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.​