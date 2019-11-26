بعد حفلها في موسم الرياض.. هايدي موسي تؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة هايدي موسى على أداء العمرة، أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت هايدي مجموعة من الصور، ظهرت فيها بـ"العباءة" من أمام الكعبة، وفي صورة أخرى ظهرت رفقة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وعلقت هايدي على الصور: "اللهُمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزِدْ مَن شرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ ممن حَجَّه أو اعْتَمَرَه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِراً".

وشاركت هايدي مؤخرًا في حفل الموسيقار ممدوح سيف ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وطرحت هايدى عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، أغنية "أنا اتعودت"، في شهر أبريل الماضي، وأحيت موسى حفلًا غنائيًا، 2 أكتوبر الماضي، بمعهد الموسيقى العربية.