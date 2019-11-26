صور.. ندوة تحت المجهر العصر الذهبي الثاني للمكسيك في القاهرة السينمائي

أستضافت قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية منذ قليل حلقة نقاشية بعنوان تحت المجهر العصر الذهبي الثاني للسينما المكسيكية، وجاء ذلك تحت راعية إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41. بدورته الـ 41. أدار النقاش الناقد محمد طارق ، وشارك من ضيوف السينما المكسيكية السيناريست والمخرج جيرمو أرياجا، الذى ترشح للأوسكار، كما حاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائى والسيناريست والمنتج ميشيل فرانكو الحائز على جائزة نظرة ما لمرتين وجائزة أفضل سيناريو فى مهرجان كان السينمائى وعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية. ترشح للأوسكار، كما حاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائى والسيناريست والمنتج ميشيل فرانكو الحائز على جائزة نظرة ما لمرتين وجائزة أفضل سيناريو فى مهرجان كان السينمائى وعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية. Advertisements

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