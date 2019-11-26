صور.. ندوة استكشاف سوق الفيلم الأمريكي في القاهرة السينمائي

أستضافت قاعة كليوباترا بفندق سميراميس ندوة أستكشاف سوق الفيلم الأمريكي، وجاء ذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41.
ودارت الندوة حول الخطط المبتكرة، والتي وضعها داربيلوف على مدى أكثر من 10 سنوات، لإطلاق الأفلام المتميزة فى دور العرض، وجاء ذلك من خلالشركته في لوس أنجلوس، حيث كون علاقات فريدة مع صناع الأفلام، والإستديوهات المستقلة والمنصات الرقمية، كما تمكنت شركة Roadside Attractions من إطلاق 150 فيلمًا بلغ مجموع أرباحها إجمالًا 500 مليون دولار.
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