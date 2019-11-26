صور.. المقاييس الجديدة لصناعة الترفية في القاهرة السينمائي

أقيم منذ قليل، بقاعة كليوباترا في فندق سميراميس انتركونتننتال ندوة نقاشية عن المقاييس الجديدة لصناعة الترفيه، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 41.
وأدار خبير الإعلام الدولي كولن براون، النقاش، كما وشارك فيه المدير العام كريستوف لوبارك، ومدير سينميد، وإريك لاجيس المدير تنفيذي بشركة Pyramide، ومهندالبكري المدير العام بالهيئة المملكة الأردنية للأفلام، و وكالة الفنانين المبدعين، إيدا مارتينز المديرة العامة بشركة Media Luna، ولارا أبو الفايلات وكالة A List، وستان ماكوي من رابطة صناعة السينما EMEA.
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