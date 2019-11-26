تراند اليوم : شاهد – عادل إمام يرقص ويغنى في عيد ميلاد ابنه رامى

احتفل فريق عمل مسلسل “فالنتينو” بطولة النجم الكبير عادل إمام، بعيد ميلاد المخرج رامى إمام، وحضروا له مفاجأة داخل لوكيشين التصوير، وشاركت الفنانة داليا البحيرى، متابعيها بصور من الاحتفال بعيد الميلاد، وظهر الزعيم عادل إمام وهو يهنئ نجله بعيد ميلاده ويحتفل به وسط أبطال المسلسل.

ويعمل المخرج رامى إمام حالياً على مسلسل الزعيم عادل إمام “فالنتينو” ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر.

يشار إلى أن رامى إمام يكثف ساعات تصوير المسلسل، من أجل الانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل، ليتفرغ بعدها لإجراء عمليات المونتاج والمساج للمسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى يعد ثامن الأعمال التى يتعاون من خلالها مع الزعيم فى الدراما التليفزيوينة، حيث قدما سوياً مسلسلات “العراف”، أستاذ ورئيس قسم، وصاحب السعادة، وأخرهم عوالم خفية.