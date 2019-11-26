شاهد… قبلة رومانسية من ممثل مصري لزوجته التونسية على السجادة الحمراء

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:54 صباحاً - حرص عدد من الفنانين على حضور عرض الفيلم المصري “احكيلي” ضمن فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية.

وأثناء مروره على السجادة الحمراء فاجأ الفنان حسام الجندي زوجته التونسية منال الحمروني بقبلة رومانسية، خطفت عدسات المصورين.

وحضر العرض الفنانة ليلى علوي، وإلهام شاهين، درة، كندة علوش، شيرين رضا، لبلبة، بسنت شوقي، أحمد داود، إنجي المقدم، إنجي أبو زيد، غادة إبراهيم، رانيا منصور، نورهان منصور، مريم حسن، محمد حفظي، عمرو منسي، المخرج أبو بكر شوقي.