اول تعليق من الهام شاهين على هجوم مي العيدان عليها.. شاهد ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:54 صباحاً - خرجت الفنانة إلهام شاهين عن صمتها، للرد على هجوم الإعلامية الكويتية مي العيدان علهيا بسبب فستانها الذي أظهر جسمها، مطالبة منها احترام سنها.

وقالت إلهام في تصريحات صحفية على هامش حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، عن انتقاد مي العيدان: “براحتها.. أي حد يقول أي حاجة.. مش بتضايق، أنا معرفش قالت إيه براحتها مش بعترض على آراء حد”.

يذكر أن الإعلامية مي العيدان انتقدت الفنانة إلهام شاهين وإطلالتها بمهرجان القاهرة في الدورة الحالية إذ نشرت عبر حسابها الخاص على انستغرام، صورة إلهام شاهين من المهرجان، ‏وعلقت عليها منتقدة: “إلهام شاهين ما تبين تحترمين جسمك المربرب، احترمي عمرك 57 سنة، ترى مش ‏باقي كتير، بالعكس الصورة تثير الشفقة، بليز لا تستمري، ‏احتشمي يا ولية”.‏