شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال "اسبونج بوب" فى فيلم "ديدو" لـ كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان حماده هلال خلال أحداث فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمى كضيف شرف من خلال شخصية "اسبونج بوب"، الذى قدمها فى فيلمه مستر اند مسز عويس"، مع الفنانة بشرى وعرض فى عام 2012.

ومن ناحية أخرى، أوشك كريم فهمى على الانتهاء من تصوير الفيلم ويتبقى له أيام قليلة وينتهى من العمل بشكل نهائى استعداداً لعرضه فى السينما، و يشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين منهم حمدى المرغنى ومحمد ثروت وهدى المفتى وبيومى فؤاد وآخرون حيث يتبقى له مشاهد قليلة وينتهى من التصوير بالكامل.

وهناك عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم، الفنان أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات وتدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة عقلة الأصبع .