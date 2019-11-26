أحلام تعتذر من نانسي عجرم لهذا السبب

لم تفوّت أحلام فرصة غناء إحدى مشتركات "ذا فويس" لزميلتها نانسي عجرم، دون أن توجّه تحية لها، فعقلّت على المشتركة قائلة "نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها"..

نانسي عجرم التي جمعتها صداقة بأحلام عندما كانتا زميلتين في لجنة التحكيم في برنامج "آراب أيدول"، ردّت عليها عبر تويتر قائلة "حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك وإحساسك".

ولأن أحلام تأخرت في الرد، وجّهت اعتذاراً لنانسي وكتبت "أعتذر تو شفت التغريدة وانا ما قلت غير الحق انتي جوكر في غنائك واحساسك ومحدا بيقدر يقرب صوب منطقتك حقيقة غير اني انا بحبك وكتير".

Advertisements

إقرئي أيضًا:

إليسا مع إبنة شقيقتها... لن تصدقوا الشبه بينهما

ياسمين صبري تحسم قرارها بخصوص دراما رمضان 2020

يذكر أن برنامج "ذا فويس" انطلق في حلقات المرحلة الثالثة التي كان من المقرر أن تكون مباشرة على الهواء، إلا أن الظروف التي يمرّ بها لبنان، فرضت تصوير الحلقات على ان تعرض الحلقة الاخيرة فقط مباشرة على الهواء.