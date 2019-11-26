ياسمين صبري تحسم قرارها بخصوص دراما رمضان 2020

تعاقدت الممثلة ياسمين صبري رسمياً، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "فرصة ثانية" تدور أحداثه في أجواء رومانسية اجتماعية، على أن يعرض في موسم رمضان 2020. ولم يتم الكشف عن بطل العمل حتى الآن. السيناريست محمد سيد بشير، نشر أول صورة من تحضيرات ياسمين صبري لبطولة المسلسل الجديد مؤكدا أنه يقوم بمعالجة درامية لقصة من تأليف مصطفى جمال هاشم، على أن يتولى إخراج المسلسل مرقس عادل الذي يتألق حاليا مع حلقات مسلسل "حواديت الشانزليزيه" للنجم إياد نصار وانجي المقدم. إقرئي أيضًا: هجوم على كارول سماحة بسبب صورة من المكسيك Advertisements وكشفت ياسمين أن المسلسل سيأخذ طابع الرومانسي الاجتماعي، وسيكون مُختلفا كثيرًا عن مسلسلها الأخير "حكايتي"، مؤكدة أنها في التحضيرات النهائية ومن المقرر بدء التصوير قريبًا بعد الانتهاء من اختيار بقية نجوم العمل الذي تتولى شركة سينرجي انتاجه. إقرئي أيضًا: فيديو لـ فجر السعيد خلال إصابتها بالشلل يثير الجدل يذكر أن ياسمين صبري حققت نجاحا مع مسلسل "حكايتي" الذي كان أول بطولة مطلقة لها وعرض في ماراثون رمضان الماضي.

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