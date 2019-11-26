هجوم على كارول سماحة بسبب صورة من المكسيك

وصلت الفنانة كارول سماحة إلى المكسيك، حيث ستشارك في حفلة غنائية ضمن جولة يشارك فيها العديد من الفنانين اللبنانيين.

وقد نشرت كارول صورة لها وهي تستمتع بالجو المشمس وكتبت تعليقاً عليها "يحدث هذا في المكسيك".

صورة كارول التي اثارت الجدل

نشر الصّور، تزامن مع أحداث الشغب التي حصلت في بيروت منتصف ليل أمس الأحد، حيث قام شبان بمهاجمة المعتصمين، وحصلت أعمال شغب في الطريق استدعت تدخّل الجيش اللبناني الذي استخدم الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، ويبدو أن كارول لم تكن تتابع الأخبار، فنشرت صورتها ما عرضها لهجوم قاسٍ من متابعيها، الذي رأوا أن اختيار توقيت نشر الصورة غير صائب، واتهم البعض كارول بأنها تعيش في برجها العاجي ولا تعرف ماذا يدور حولها، ودافع البعض عن كارول، مؤكّداً أنّها حيث هي لم تستمع إلى الأخبار الحاصلة في الشارع، وأنّها كانت من أوّل الداعمين للحراك المطلبي، وأنّ الهجوم عليها غير مبرّر.

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يبقى أن نذكر أن كارول غنّت النشيد الوطني اللبناني بحلّة جديدة، حيث وجّهت تحية للمرأة اللبنانية، كما أنّها حرصت على دعم الحراك بتغريدات أوضحت فيها موقفها منذ اليوم الأول.