ابنة أحمد الفيشاوي تكذب جدتها الفنانة سمية الألفي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، على التصريحات التي أطلقتها جدتها الفنانة سمية الألفي، مؤخرًا ضدها، حل معاملتها لوالدها.

لينا، قالت في تصريحاتها، إنه لا يوجد اتصال نهائي بينها وبين جدتها الفنانة سمية الألفي، منذ ذهابها لإنجلترا للدراسة هناك، وحتى بعد وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي.

وأكدت أن والدها، لم يحاول التواصل معها ولو لمرة واحدة، حتى بعد تسديده مبلغ قيمته ربع مليون جنيه نفقة لها، بعدما أقامت طليقته هند الحناوي دعوى ضده مطالبة بمصاريف ابنتهما.

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وأضافت، أنه لو لزم الأمر وعادت إلى وطنها مصر مرة أخرى، وتصالحت مع والدها، لن تقبل بالعيش مع زوجته المهندسة ندى الكامل، لأنها تحب والدتها جدًا وتقدر تعبها من أجلها.

وعبرت لينا، عن حزنها الشديد لفقدان جدها الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، والذي كان مقرباً منها ودائم التواصل معها، ولكن وافته المنية قبل أن تراه للمرة الأخيرة.

الفنانة سمية الألفي، كانت قد قالت خلال لقائها في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنها استاءت من هذه الأزمة، و أن لينا، تعامل والدها بشكل سيئ، وذلك منذ سفرها مع والدتها وهي في عمر 4 سنوات.

وأضافت، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كان يريد أن يراها قبل وفاته، وبكي بسبب الأزمة بين ابنه وحفيدته.