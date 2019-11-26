خطوبة ممثلة بوليود فريدا بينتو.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعلنت الممثلة فريدا بينتو خطوبتها للمصور كوري تران، ووصفته بأنه “أجمل من دخل الى حياتها “.

وشاركت نجمة “Slumdog Millionaire” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صورا وعلقت: “كل شيء منطقي الآن، الحياة منطقية، والعالم منطقي، والدموع السابقة والتجارب منطقية، ما يقوله الحكماء القدامى عن الحب المنطقي أنا منطقية وحيث أريد أن أذهب منطقية تماما”.

وكتبت تغازل حبيبها وخطيبها: “أنت حبي أجمل إبداعات دخلت حياتي على الإطلاق. وأنت هنا لتبقى. حسنًا، سأجعلك تقيم في كل قلبي”.

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فيما قام عدد من زميلات الفنانة من الوسط الفني في بوليوود، بتوجيه التهنئة لها، منهن نرجس فخري Nargis Fakhri وريشا تشادا Richa Chadha بالتعليق على رسالته عبر نشرهن وتعليقهن بـايموجي القلب في قسم التعليقات.

من ناحيته، شارك كوري أيضًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram الصور لهما وكتب: “أفضل هدية عيد ميلاد يمكن أن أطلبها. خطيبة”.

كانت فريدا في وقت سابق تواعد ديف باتيل، نجم فيلم Slumdog Millionaire، لمدة ست سنوات حتى عام 2014.