ندوة نبيلة عبيد في قصر السينما.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقيم داخل مبنى قصر السينما، الذى يترأسه الفنان تامر عبدالمنعم، ندوة للفنانة القديرة نبيلة عبيد، ضمن برناج “نجم وندوة”، الذي ينظمه القصر، ويستضيف فيه أحد نجوم الفن.
ووقع الاختيار هذه المرة على الفنانة الكبيرة نبيله عبيد، للتحدث عن مشورها الفني الحافل بالعديد من الأفلام، وتعاملها مع عدد كبير من المخرجيين والكتاب.
وشهدت الندوة حضور كل من الكاتب مصطفى محرم، والإعلامي مفيد فوزي، والإعلامية سهير شلبي، والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، وأدار الندوة الكاتب الصحفي طارق مرسي، كما قدم لها الفنان تامر عبد المنعم درع تكريمي على مشوارها الفني.
ونبيلة عبيد فنانة مصرية اكتشفها المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم “مافيش تفاهم”، والذي أدت فيه دورها ككومبارس صامت، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم “رابعة العدوية” للمخرج نيازي مصطفى.
برزت نبيلة عبيد كنجمة سينمائية في الفترة من منتصف سبيعينيات القرن العشرين وحتى نهاية تسعينيات القرن العشرين، حيث قدمت في تلك الفترة العديد من الأعمال التي لا تزال تعد من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية فلقبت بـ «نجمة مصر الأولى».
ومن أهم أعمالها: “رابعة العدوية، التخشيبة، الراقصة والسياسي، كشف المستور، الراقصة والطبال، الوحل، المرأة والساطور، والآخر”، وغيرها.
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