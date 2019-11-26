نجوم الفن والرياضة في عقد قران نجل شقيق إسماعيل الشاعر.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
احتفل محمد الشاعر، ابن شقيق إسماعيل الشاعر، وچيلان بدوي، نجلة النائب محمد بدوي دسوقي، بعقد قرانهما داخل مسجد الشرطة بمدينة ٦ أكتوبر.
وحضر عدد من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة منهم: “فضيلة المفتي الشيخ علي جمعة، الداعية مصطفي حسني، ولفيف من أعضاء مجلس الشعب ورجال الشرطة و رجال السياحة و رجال الرياضة و رجال الفن.
وكان من بين الحضور الأستاذ حسام الشاعر الخبير السياحي، واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أشرف إبراهيم، واللواء محمد عبد الجواد، ومحمد بيه راسخ، و محمد الصغير، وبعض أعضاء مجلس النواب.
كما حضر عدد من نجوم الفن والرياضة منهم، الفنان رامي صبري، و الفنان محمد نور، و الكابتن أحمد غانم سلطان، و كابتن مروان محسن، و الناقد الرياضي عصام شلتوت.
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