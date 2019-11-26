سمية الألفي تهاجم حفيدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سمية الألفي، تفاصيل العلاقة بين احمد الفيشاوي، وبين ابنته الوحيدة لينا، والتي تعيش مع والدتها في الخارج.

سمية الألفي، قالت خلال لقائها في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنها استاءت من هذه الأزمة، و أن لينا، تعامل والدها بشكل سيء، وذلك منذ سفرها مع والدتها وهي في عمر 4 سنوات.

وأضافت، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كان يريد أن يراها قبل وفاته، وبكي بسبب الأزمة بين ابنه وحفيدته.

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وأكدت سمية الألفي، أن شاهدت حفيدتها قبل جدها الراحل، وأنها طلبت من والدتها أن تنام برفقة جدتها وكانت في عمر العامين وقتها، موضحة أنها ابتعدت عنها في السنوات الأخيرة ورغم ذلك فإن مشاعرها لم تتأثر، وحينما تراها سوف تقوم باحتضانها ونسيان أي شيء.

وكانت الفنانة سمية الألفي، قد قامت برفع قضية حضانة، لضم حفيدتها إليها ولكن المحكمة رفضت الطلب لوجود والدتها وعدم زواجها من أخر.

علاقة أحمد الفيشاوي، بابنته “لينا” قد توترت مؤخرًا، لاسيما بعد عدم سداده نفقات دراستها، وكانت لينا، نشرت، في أغسطس الماضي، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، علقت من خلاله على أزمتها مع والدها الفيشاوى الصغير، بعد صدور حكم بالحبس ضده لعدم سداده النفقة الخاصة بها، أكدت من خلاله أنها لم تكن تعرف سبب الخلافات بين والدتها ووالدتها، وأن علاقتها بوالدها غير جيدة وأن من كان يحنو عليها هو جدها الراحل.

لينا، قامت بعد وفاة جدها، بتغير اسمها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، من لينا أحمد الفيشاوي، إلى لينا الفيشاوي فقط.