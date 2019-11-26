محمد هنيدى يتعاقد على «النمس والإنس» بدلا من أكرم حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان والنجم المصري محمد هنيدي، رسميا على خوض بطولة فيلم “النمس والأنس”، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة.

ويعكف المخرج شريف عرفة خلال الفترة الحالية على التجهيزات اللازمة لانطلاق تصويره، كما يعاين أماكن التصوير ويعقد عدة جلسات عمل مع صناع الفيلم للاستقرار على الفنانين المشاركين به وإبرام التعاقدات معهم.

وكان الفيلم سيخوض بطولته الفنان أكرم حسني، لكنه اعتذر عن المشاركة به لأسباب خاصة، وينشغل حاليًا في تحضيرات مسلسله الرمضاني “تيمون وبومبة”.‎

والجدير بالذكر أن محمد هنيدي أجل خلال الفترة الماضية تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “كينج سايز” والذي يجسد فيه شخصية عقلة الأصبع؛ وذلك لأن هنيدي تعاقد رسميا على خوض بطولة فيلم “النمس والأنس”، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة، بالإضافة إلى انشغاله بتقديم عرضه المسرحي “3 أيام في الساحل”، والذي يقدمه على مسرح “كايرو شو” بمدينة السادس من أكتوبر.