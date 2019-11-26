العثور على الحبيب السابق لديمي مور وليندسي لوهان وجينيفر أنيستون ميتا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عثرت شرطة بيفرلي هيلز على هاري مورتن، رجل الأعمال الأمريكي والحبيب السابق للممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، جثة هامدة داخل منزله.

ومن جانبها نشرت صحيفة ميرور البريطانية، أن هاري مورتن صاحب سلسلة مطاعم “بينك تاكو” الشهيرة بلوس أنجلوس والذي أسسها وهو يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، ونجل رجل الأعمال بيتر مورتن مؤسس سلسلة مطاعم “هارد روك كافيه” والتي يعود تاريخها إلى عام 1971، قد فارق الحياه داخل منزله بمدينة بيفرلي هيلز عن عمر يناهز 38 عامًا.

وتم نقل الجثة للمشرحة حتى يتم تبين السبب الفعلي للوفاة، وذلك وفقا لمجلة بيبول، كما نعت شركة “بينك تاكو”، مؤسسها ومالكها هاري مورتن، وأكدوا في بيان أن هاري كان صاحب رؤية وكان رجل أعمال من الطراز الأول بمساهماته الاحترافية والتجارية وتقدمت الشركة بخالص العزاء لأسرته والمساندة في هذا الوقت العصيب.

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واشتهر هاري بعلاقته بنجمة فيلم “Mean Girls” ليندسي لوهان وذلك في بداية الألفية الثانية، وتحديدًا في عام 2006، حيث ظهرا في عدة مناسبات سويًا مثل مهرجان البندقية السينمائي.

وقامت دينا لوهانالسو والدة ليندسي بكتابة تعزية على حساب خاص لها على الإنترنت، وأعربت عن حزنها بفقدان هاري وقالت إنهم سيفتقدونه، وتوجهت بالعزاء لكل المحبين وعائلة هاري.

والجدير بالذكر أن هاري واعد أيضا بريتني سبيرز، لفترة قصيرة في عام 2015، والنجمة جينيفر أنستون في عام 2010 عندما كانت تبلغ من العمر 41 عامًا، وهاري كان عمره حينئذ 29 عامًا، وظهرا في عدة أماكن بشكل علني سويًا وجمعهما حبهما للشاطئ وللكلاب.

كما واعد هاري النجمة ديمي مور لمدة 6 أشهر فقط في عام 2013 وذلك بعد انفصالها عن الممثل أشتون كوتشر، والمثير للسخرية أنه بعد إنفصال ديمي عنه، واعدت والده بيتر مورتون، وابنة ديمي مور الكبرى رومر 25 عامًا كانت ارتبطت عاطفيًا أيضًا في وقت سابق بهاري مورتون قبل أن ترتبط به والدتها، كما واعد باريس هيلتون وريثة سلسلة فنادق هيلتون لمدة قصيرة خلال السنوات السابقة.