تايلور سويفت تحصل على أكثر من جائزة في AMAs.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت أن تحصل على نصيب الأسد من جوائز the american music awards، حيث حصد ألبوم love، للمغنية الأمريكية تايلور سويفت، على جائزة أفضل ألبوم غنائي في العام 2019، في حفل توزيع جوائز the american music awards، في دورته الحالية 47.

وحصلت تايلور سويفت على هذه الجائزة، عقب تنافسها مع النجمة بيلي إيليش في ألبوم where، when we all fall asleep، بالإضافة إلى النجمة لاريانا جراندي.

كما حصلت تايلور سويفت خلال الحفل على جائزة فنان العقد، the Artist of the Decade، حيث تحدثت أثناء حصولها على الجائزة عن الخلافات التي تخوضها حاليا مع بعض منتجيها.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية تايلور سويفت، ظهرت خلال الحفل وهي تغني، وترتدي ملابس كتبت عليها أسامي جميع البوماتها الفنية منذ ظهورها.

وهلى جانب أخر، بدأ خلاف مغنية البوب، البالغة من العمر 29 عاما، علنا مع شركة الإنتاج التي يملكها سكوتر براون هذا الصيف، بعد شراء الشركة علامتها السابقة “بيج ماشين لايبل”، التي حصل بموجبها على حقوق معظم تسجيلاتها.