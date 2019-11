سيلينا جوميز تخطف الأنظار بفستان مثير في حفل American Music Awards.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز، وسط جمهورها ومحبيها يوم الأجد 23 نوفمبر، في حفل American Music Awards لعام 2019 ، حيث قدمت أحدث أغنيتين قامت بإطلاقهما مؤخرا وهما “Lose You to Love Me” و “Look at Her Now ” ، وهي المرة الأولي التي تقدم فيها سيلينا الأغنيتين على الهواء مباشرة .

النجمة العالمية البالغة من العمر27 عاما، ظهرت مرتديه فستان أصفر قصير ومكشوف من الصدر وقصير كشف عن مفاتنها، واضفى عليها إثارة وجاذبية وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء ” Norma Kamali “.

وكشفت سيلينا جوميز، عن موعد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد، وهو الخبرالذى لاقى إعجاب الكثيرمن عشاق ومحبى النجمة الشابة، حيث حددت جوميزأن تطلقه فى يناير 2020.

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز، قد كشفت عن أنها تعرضت للانتقادات؛ مؤخرا، نتيجة زيادة وزنها، وذلك بعد إصابتها بمرض الذئبة، وتحدثت عن المشكلات الصحية التي عانت منها وحالتها النفسية، أثناء ظهورها في برنامج “podcast Giving Back Generation”.

وقالت نجمة البوب الشهيرة خلال مقابلة لها بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية : أعاني من مرض الذئبة وأتعامل مع مشكلات في ارتفاع ضغط الدم، لذلك أواجه الكثير من المشكلات الصحية.

وأرجعت سيلينا سبب زيادة وزنها لحالتها النفسية والأدوية وغيرها من العوامل الصحية، مشيرة إلى أن الدواء الذي يجب أن تتناوله لبقية حياتها هو السبب الأساسي.