شاهد الحلقة السادسة كاملة من مسلسل ممالك النار

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

جذب مسلسل ممالك النار منذ إذاعة البرومو الخاص به الكثيرون في الوطن العربي الذين حرصوا على البحث عن مواعيد عرض مسلسل ممالك النار وعن قصة مسلسل ممالك النار لكي يتابعونه منذ انطلاقه، خاصة أن المسلسل بدا عليه أنه تم الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالإنتاج لكى يظهر بهذه الصورة المبهرة خلال الحلقات التي عرضت ومنها ممالك النار الحلقة ٦.



ممالك النار الحلقة ٦

أما عن قصة مسلسل ممالك النار فهى توثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن المسلسل يكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

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وعن مواعيد عرض مسلسل ممالك النار، فهو يبث على قنوات MBC وعلى منصة Netflix، ولقد بدأ بثه يوم 17 من شهر نوفمبر الجارى، حيث عرضت ممالك النار الحلقة 1.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي وعدد كبير من نجوم الدراما والتليفزيون في مصر وسوريا، وهو من إخراج البريطاني "بيتر ويبر" مخرج عدد من الأفلام الشهيرة مثل Hannibal Rising وEmperor، ويُعد المسلسل هو الأضخم في الإنتاج من نوعه المنطقة العربية والشرق الأوسط.

شاهد الحلقة السادسة من هنا..