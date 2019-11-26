أين تم تصوير مسلسل ممالك النار.. التفاصيل الكاملة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

جذب مسلسل ممالك النار منذ إذاعة حلقاته الأولى الكثيرون في الوطن العربي، حيث أحدث ضجة كبيرة مع انطلاقه، لذا فقد حرص قطاع كبير من الجمهور على البحث عن كل ما يتعلق بالمسلسل مثل اين تم تصوير مسلسل ممالك النار، خاصة أن المسلسل بدا عليه أنه تم الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالإنتاج لكى يظهر بهذه الصورة المبهرة.



أين تم تصوير مسلسل ممالك النار؟

ويُعد هذا المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، ديمة قندلفت، وعدد كبير من نجوم الدراما والتليفزيون في مصر وسوريا، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج البريطاني "بيتر ويبر" مخرج عدد من الأفلام الشهيرة مثل Hannibal Rising وEmperor، ويُعد المسلسل هو الأضخم في الإنتاج من نوعه المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ميزانية مسلسل ممالك النار

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لقد تم إنتاج مسلسل ممالك النار بأضخم ميزانية إنتاج عمل درامي عربي، وذلك بتكلفة إنتاجية تجاوزت الـ 40 مليون دولار، ويرجع الأمر لاستعانة القائمين على المسلسل بعدد من النجوم العالميين في مجال صناعة الدراما، ولكى تخرج الصورة بالشكل المبهر الذي يراه الجمهور في حلقات المسلسل.

أين تم تصوير مسلسل ممالك النار

لقد تم تصوير المسلسل بمدينة الحمامات في تونس على مدار ثمانية أشهر، وتعد مدينة الحمامات من أفضل وأهم المدن السياحية في تونس سواء على صعيد السياحية الداخلية أو الخارجية، ولن يتجاوز عدد حلقات المسلسل عن 14 حلقة على أن تتواصل حلقات المسلسل في موسم ثان.

أما عن قصة مسلسل ممالك النار فهى توثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن المسلسل يكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

وعن مواعيد عرض مسلسل ممالك النار، فهو يبث على قناة MBC 1 في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، كما يُعرض أيضًا على منصة Netflix على تطبيق شاهد، ولقد بدأ بثه يوم 17 من شهر نوفمبر الجارى.