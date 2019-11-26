مليار يورو حصيلة أكبر سرقة في التاريخ لمتحف بألمانيا

اقتحم لصوص غرفة الكنوز المسماة بـ "القبو الأخضر" بمتحف مدينة دريسدن الألمانية، صباح الإثنين، وفروا بقطع أثرية وتحف نادرة تبلغ قيمتها مليار يورو.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن الشرطة الألمانية قولها إن حادث الاقتحام وقع في القسم التاريخي من مجموعة المعروضات القيمة بالمتحف، وهي أكبر عملية سطو في في التاريخ.

وذكرت الشرطة أنَّ اللصوص سرقوا واحدة من أكبر مجموعات الكنوز الفنية في أوروبا بعدما قطعوا التيار الكهربائي عن المتحف وعطّلوا أجهزة الإنذار الأمني.

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ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، يبدو أن اللصوص استهدفوا مجموعة المجوهرات في غرفة الكنوز، ودخلوا المبنى عبر نافذة صغيرة.

وكان أمير سكسونيا، أوجوست القوي، (1670 - 1733) أمر بإنشاء غرفة الكنوز خلال الفترة من عام 1723 حتى عام 1730، وتُعرض هذه الغرفة حالياً في قسمين، ويوجد القسم التاريخي في الدور الأرضي للقصر المقام فيه المتحف.



وتُعرض إحدى القطع الأكثر قيمة للمتحف حالياً في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وهي الماسة الخضراء، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتعد هذه الجوهرة الفريدة ذات اللون الطبيعي التي تزن 41 قيراطاً من القطع المعارة الأكثر إثارة في معرض "صنع المعجزات: العلوم والفخامة في قصور أوروبا" بمتحف المتروبوليتان للفنون.