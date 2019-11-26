"الجسمي يفاجِىء الجمهور بـ"تريو" مع أصيل أبوبكر وبلقيس









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان حسين الجسمي حفلاً حاشداً في السعودية وسط تفاعل كبير شهده مركز فهد الثقافي على مدى جميع الأغنيات التي قدّمها خلال حفل موسم الرياض 2019



وشكر الهيئة العامة للترفيه على ما بذلوه من أعمال ونشاطات تتوّجت بالنجاحات، وحملت الكثير من المفاجآت الفخمة كما وصفها. كما أشاد بتنظيم الحفل تحت إدارة شركة روتانا، شاكراً الجمهور الذي حمل إليه السلام من أهل الإمارات الى أخوانهم في السعودية.

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وبعد أن قدّم أغنيتين، دعا الفنانين أصيل أبو بكر وبلقيس أحمد، اللذين شاركاه بأداء "تريو" لأغنية الفنان الراحل أبو بكر سالم "يا زارعين العنب" برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



واستمر الجسمي في ختام السهرة الغنائية الإستثنائية عبر مجموعة أخرى من أغنياته التي طلبها وتنوع بها مع الجمهور، متنقلاً عبر ألوان موسيقية عربية نجح بها بين جمهور الوطن العربي من أغنياته الإماراتية والسعودية والخليجية والعربية، مكملاً فقرته الختامية على آلة البيانو وسط سلطنة طربية كبيرة، مغنياً وعازفاً لأغنيات متعددة وسط تفاعل الجمهور الذي نقل الحفلة على الهواء مباشرةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي جنباً إلى جنب مع قنوات روتانا اللنقل التلفزيوني المباشر.

