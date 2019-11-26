شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الزعيم عادل إمام يرقص ويغنى بعيد ميلاد ابنه رامى فى تصوير "فالنتينو" والان مع تفاصيل الخبر
ويعمل المخرج رامى إمام حالياً على مسلسل الزعيم عادل إمام "فالنتينو" ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر.
يشار إلى أن رامى إمام يكثف ساعات تصوير المسلسل، من أجل الانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل، ليتفرغ بعدها لإجراء عمليات المونتاج والمساج للمسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى يعد ثامن الأعمال التى يتعاون من خلالها مع الزعيم فى الدراما التليفزيوينة، حيث قدما سوياً مسلسلات "العراف"، أستاذ ورئيس قسم، وصاحب السعادة، وأخرهم عوالم خفية.
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