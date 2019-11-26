شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Stargirl يعرض على شبكتى DC و CW في وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسلسل Stargirl من شركة DC Universe على صفقة جديد، والتي ستسمح للسلسلة بـ البث على شبكة CW في اليوم التالي لعرض المسلسل على خدمة البث الأصلية له، وليست هذه هي أول سلسلة من شبكة DC Universe التي تحصل على صفقة للبث على أكثر من منصة، حيث سيتم بث الموسم الثاني من Doom Patrol على كل من DC Universe و HBO Max بعد عرض أول حلقاته.

تلعب Brec Bassinger دور Stargirl في هذه السلسلة الجديدة، والتى تركز على طالبة المدرسة الثانوية التى تقوم بقيادة مجموعة غير مجهزة من الأبطال الشباب لإيقاف الأشرار من الماضي.

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مسلسل " Stargirl" من بطولة ايمي سمارت، لوك ويلسون، تراي رومانو، نيل جاكسون، وهنتر سانسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"ـ ولم يتم تحديد موعد أولي لـ طرح حلقات مسلسل Stargirl ، لكن من المتوقع أن يصل جميع المنصات في ربيع 2020.

وكانت قد جددت شبكة DC Universe مسلسل Titans للموسم الثالث، والذى سيبدأ عرضه في خريف عام 2020، ويعرض في الوقت الحالي الموسم الثانى من العمل وتعرض أخرالحلقات الذي جاءت في 31 حلقة في 29 نوفمبرالجارى.

مسلسل Titans من بطولة برينتون ثويتس، تيجان كروفت، آنا ديوب، ريان بوتر، أبريل بولبي، برونو بيشر، ليندسي جورت، مينكا كيلي، سيموس ديفر، وألان ريتسون.