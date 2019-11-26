شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "مونوز" صائد الجوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، الفيلم الكولومبي الأرجنتيني "مونوز" للمخرج أليخاندرو لاندز، المشارك فى القسم الرسمى خارج المسابقة فى عرضه الأفريقي الأول، وذلك في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم الذي اقتنص جائزة أحسن فيلم من مهرجانات صندانس ولندن وسان سيباستيان وترانسلفانيا ،حول مجموعة من الجنود الشباب الذين يمثلون جزء من جماعة متمردة تسمى المنظمة بالحفاظ على رهينتهم الطبيبة "جوليان نيكولسون". وعندما يضرب هجوم عسكري قاعدتهم تحاول هي الهرب. فيلم جمع جوائز أحسن فيلم من مهرجانات صندانس ولندن وسان سباستيان وترانسلفانيا.

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مهرجان القاهرة افتتح ابوابه يوم الاربعاء الماضي بعرض فيلم "الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.