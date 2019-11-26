شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "مونوز" صائد الجوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
وتدور أحداث الفيلم الذي اقتنص جائزة أحسن فيلم من مهرجانات صندانس ولندن وسان سيباستيان وترانسلفانيا ،حول مجموعة من الجنود الشباب الذين يمثلون جزء من جماعة متمردة تسمى المنظمة بالحفاظ على رهينتهم الطبيبة "جوليان نيكولسون". وعندما يضرب هجوم عسكري قاعدتهم تحاول هي الهرب. فيلم جمع جوائز أحسن فيلم من مهرجانات صندانس ولندن وسان سباستيان وترانسلفانيا.
مهرجان القاهرة افتتح ابوابه يوم الاربعاء الماضي بعرض فيلم "الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
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