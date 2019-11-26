شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وائل كفورى مرسوما على فنجان "كابتشينو" ويمزح مع أصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم اللبنانى وائل كفورى عن فيديو مع أصدقائه المقربين، أثناء جلستهم فى أحد الأماكن العامة، وخلال الفيديو الذى كشف عنه وجد فنجان "كابتشينو" مرسوماً عليه وجه وائل كفورى، ليمزح مع أصدقائه ضاحكاً.

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وفى سياق آخر، يحيى النجم اللبناني وائل كفوري حفلاً غنائيًا بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.

وكان وائل كفورى قد أحيا 4 حفلات غنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نوفمبر الجارى فى ولايات ومناطق لوس أنجلوس واتلانتيك وديتروى وميامى.

وكان النجم اللبنانى وائل كفورى قد طرح مؤخرًا أغنيته "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل في مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.