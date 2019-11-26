شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد صلاح حسنى يعلن عن أولى بطولاته الدرامية بـ"ختم النمر" مع سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد صلاح حسنى عن مسلسله الجديد "ختم النمر"، المقرر البدء فى تصويره الأيام المقبلة، من تأليف محمد عبد المعطى، ويخرجه أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى، حيث نشر حسنى صورة له مع رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد تعاقده رسميا، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" وكتب معلقاً: مع الأستاذ المحترم تامر مرسى.. الله الموفق والمستعان "ختم النمر" 2020.

وفى سياق متصل يستعد أحمد صلاح حسنى لأولى بطولاته التليفزيونية ومكون من 45 حلقة، بعدما حقق عدة نجاحات فى الدراما، كان آخرها مسلسل "حكايتي" مع النجمة ياسمين صبري، وعرض فى شهر رمضان الماضي، ونال حسنى وقتها إشادات عدة بعدما قدم دور "على البارون" فى أحداث المسلسل، وشارك فى بطولته إسلام جمال، إدوارد، مصطفى درويش، جميل برسوم، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سيمر فرج، كذلك ظهر بشكل لافت للنظر خلال مسلسل "لآخر نفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض أيضاً فى رمضان الماضى، إخراج حسام على.

يشار إلى أن أحمد صلاح حسنى يعرض له حالياً فيلم "الممر" بطولة النجم أحمد عز، وشارك فى بطولته أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبى، أسماء أبو اليزيد، وهند صبرى كضيف شرف، تأليف وإخراج شريف عرفة، وحقق 90 مليون جنيه منذ عرضه فى شباك التذاكر.