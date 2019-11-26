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حسين الجسمي وماجد المهندس يجتمعان فى حفل غنائى بموسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى كلا من المطرب حسين الجسمي، وماجد المهندس، ورابح صقر، وراشد الفارس، الخميس المقبل حفل غنائي، بليلة " زعيم أسيا الهلال "، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية ، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن يقدم حسين عدد من أغاني أبرزهما "أبكى أغانى" و "دنيا" و "إلاّ أنت" و " أربعين " و " اصعد بعزمك " وأغنية " نصف الفراق"، "لا تجامل"،"علي الغدير"، "

يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان" لا تجامل" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.

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