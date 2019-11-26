شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي وماجد المهندس يجتمعان فى حفل غنائى بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى كلا من المطرب حسين الجسمي، وماجد المهندس، ورابح صقر، وراشد الفارس، الخميس المقبل حفل غنائي، بليلة " زعيم أسيا الهلال "، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.
ومن المقرر أن يقدم حسين عدد من أغاني أبرزهما "أبكى أغانى" و "دنيا" و "إلاّ أنت" و " أربعين " و " اصعد بعزمك " وأغنية " نصف الفراق"، "لا تجامل"،"علي الغدير"، "
يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان" لا تجامل" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.
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