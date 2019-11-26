شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيكى جيرمو أرياجا ينقل تجربته فى كتابة السيناريو لجمهور مهرجان القاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى صناع الأفلام المصريون والعرب والجمهور للمرة الأولى بفرصة مشاركة الكاتب والسيناريست المكسيكي جيِّرمو أرياجا الفائز بالجوائز والمرشح للأوسكار، وذلك فى الثانية من مساء غد الثلاثاء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى.

المحاضرة التى تمتد لأكثر من 3 ساعات، وتقام تحت عنوان "السرد القصصى الخطى وغير الخطى ومتعدد الخطوط"، يتعمق أرياجا خلال محاضرته الشهيرة عالمياً في جوهر إتقانه لكتابة السيناريو، والسرد غير الخطي والخطي ومتعدد الخيوط.

مهرجان القاهرة افتتح ابوابه يوم الأربعاء الماضى بعرض فيلم "الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك فى بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.