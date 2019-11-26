شكرا لقرائتكم خبر عن ياترى هى ولا مش هى.. صور منسوبة لشيرين سيف النصر بوزن زائد ونظارة طبية (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة قالوا إنها للفنانة شيرين سيف النصر، إلا أن الصور ظهرت فيها سيدة تشبه ملامحها قليلا الفنانة شيرين سيف النصر إلا أن القول فقط بأنها للفنانة المحبوبة لدى قطاع كبير من الجمهور أصاب محبيها بصدمة.

الصور التى انتشرت خلال الساعات الماضية والتى لم يتم التأكد من صحة كونها لشيرين سيف النصر كانت على غير طبيعة الفنانة المعروفة بالجمال والرشاقة.

وقال عدد من المغردين على تويتر وفيس بوك إن الصور لشيرين سيف النصر أثناء حضورها جلسة سماع أقوالها خلال محاكمة صديقتها التى سرقت مجوهراتها منذ حوالى شهرين.

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الشخصية التى ظهرت فى الصور، وقيل إنها شيرين سيف النصر، ظهرت مرتدية عباءة ونظارة طبية وبوزن زائد، على النقيض من صور شيرين فى ريعان شبابها، حيث كانت تمتاز بقوام ممشوق وملامح أوروبية، مما جعلها فتاة أحلام الشباب خلال فترة التسعينيات.

وتحمل شيرين سيف النصر رصيدا هائلا فى مجال الفن، حيث أدائها عددا من الأدوار الرائعة والتى تركت بصمة فى عالم السينما والمسرح والتليفزيون، من ضمنها أفلام النوم فى العسل وأمير الظلام ومسرحية بودى جارد مع الفنان عادل إمام.

وكانت قد تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر لسرقة مجوهراتها من شقتها وصلت قيمتها إلى 3 ملايين جنيه، على يد أقرب صديقاتها فى شهر أغسطس الماضى، مما استوجب عليها حضور الجلسة.