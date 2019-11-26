شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده: نفسيتى تعبانة.. وشكرا لكل الناس اللى سألت عليا بعد وفاة أختى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة فيفى عبده عن حزنها الشديد لوفاة شقيتها، التى توفيت فى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية بعد تعرضها لوعكة صحية، ووجهت فيفى الشكر لكل شخص سأل عنها وعن صحتها من خلال رسالة صوتية بثتها على حسابها الشخصى فى "فيس بوك".

وبررت فيفى عبده عن سبب عدم إقامة عزاء لشقيقتها بسبب نفسيتها، وتعبها الشديد خلال الفترة التى قضتها مع شقيقتها فى المستشفيات، وأكدت شكرها لكل جمهورها وأصدقائها وأقاربها والجميع.

وكانت الحاجة سعاد، شقيقة فيفى عبده، رحلت عن دنيانا فى الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة 22 نوفمبر الحالى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.