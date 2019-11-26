فيديو| حسام الحسيني: تامر حسني "مصباحي السحري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال المخرج حسام الحسيني، إنه يعتبر الفنان تامر حسني، المصباح السحري بالنسبة له، مضيفًا أن تامر حقق له 3 أمنيات.

وتابع الحسيني، خلال حواره في برنامج "كلام ستات" الذي تقدمه شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي، أن الأمنية الأولى بالنسبة له كانت التمثيل، والثانية كانت الغناء، أما الثالثة فكانت الإخراج، من خلال فيديو كليب "مبنساش".

وأضاف، أن تامر حسني شخصية واضحة جدًا ولديه مميزات أكثر بكثير من عيوبه التي لا تذكر، مشيرًا إلى أنه سيمثل في أفلامه التي سيخرجها فقط لمجرد المتعة.